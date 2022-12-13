Петербургский спортсмен Денис Вовк установил в Сочи мировой рекорд по буксировке самолета

Спортсмен сдвинул самолет на 10 метров за 43 секунды.

Петербургский спортсмен Денис Вовк отбуксировал 32-тонный самолет Superjet 100 и установил мировой рекорд и абсолютный рекорд России. Об этом сообщается в Telegram-канале "Аэропорты Юга".

Денис Вовк установил мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов и абсолютный рекорд России, сдвинув с места самолет весом 32,1 тонны.

Рекорд был поставлен в аэропорту Сочи, спортсмен сдвинул самолет на 10 метров за 43 секунды. Достижение зафиксировано как мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов.

В 2021 году петербургский спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд в силовом экстриме по перетягиванию состава "Ласточки". Спортсмен протащил поезд весом в 275 тонн почти на 5 метров.

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Фото и видео: Telegram/ Аэропорты Юга