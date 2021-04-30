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Петербуржец протащил 275-тонную "Ласточку" на пять метров

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При этом Вовк рассказал, что ранее у него был неудачный опыт в перетягивании "Сапсана".

Петербургский спортсмен Денис Вовк сегодня установил мировой рекорд в силовом экстриме по перетягиванию состава "Ласточки". Спортсмен протащил поезд весом в 275 тонн почти на 5 метров. Об этом сообщил 78.ru.

Не скажу, что для меня это что-то необычное, есть какая-то уверенность в себе, что это реально, что это возможно, поэтому никакой специализированной подготовки не было.

Денис Вовк, спортсмен

При этом Вовк рассказал, что ранее у него был неудачный опыт в перетягивании "Сапсана". Силач попытался сдвинуть 600 тонн, но в этот момент чуть не потерял сознание и три дня после эксперимента приходил в себя.

Осенью прошлого года Денис Вовк установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны.

Видео: 78.ru

Теги: денис вовк, ласточка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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