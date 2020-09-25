Петербуржец установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны

Вовк протащил самолет четыре метра со второй попытки.

Блогер-экстремал Денис Вовк из Петербурга перетянул 43-тонный самолет Airbus A-319 и тем самым установил мировой рекорд. Он в своем Instagram рассказал, что после произошедшего он чувствует себя хорошо, с ним всё в порядке.

Вовк – один из сильнейших людей в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 килограммов. Раньше подобные рекорды ставили только атлеты весом от 150 килограммов. Поэтому рекорд петербургского спортсмена неофициальный. Вовк протащил самолет четыре метра со второй попытки.

Своим примером он хотел показать, что все в жизни реально, главное верить в себя и работать. Официально рекорд зарегистрируют в декабре.

Для проведения мероприятия самолет сняли с рейса, накануне он летал в регулярном расписании.

В 2018 году на KFC BATTLE установили мировой рекорд по подтягиванию.

Видео: Instagram/ rossiya_airlines