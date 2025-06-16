На одной из улиц видели несколько ударов молний по зданиям.

В Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Вчера, 15 июня, город накрыло мощное наводнение после проливных дождей. На улицы Адлера вылили воды рек Мзымта и Херота. Часть города осталась без электричества. На одной из улиц видели несколько ударов молний по зданиям.

Информации о пострадавших в результате наводнения нет. В региональном МЧС предупреждали о сильных дождях и подъеме уровня рек.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске пошел снегопад.

Видео: Telegram / SHOT