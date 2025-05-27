В Новосибирске пошел снегопад

В Новосибирске с утра 27 мая пошел снегопад. Об этом сообщает "РИА Новости".
Температура воздуха опустилась до трех градусов тепла. В социальных сетях люди выкладывают видео со снежными осадками, которые накрыли город. По данным синоптиком, этот день будет самым холодным на неделе. В пригороде наблюдаются заморозки до -2 градусов, дождь и мокрый снег.
Ранее синоптик Колесов рассказал, всегда ли май в Петербурге начинался с холода.
Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком
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