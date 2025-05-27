В Новосибирске пошел снегопад

Температура воздуха опустилась до трех градусов тепла.

В Новосибирске с утра 27 мая пошел снегопад. Об этом сообщает "РИА Новости".

Температура воздуха опустилась до трех градусов тепла. В социальных сетях люди выкладывают видео со снежными осадками, которые накрыли город. По данным синоптиком, этот день будет самым холодным на неделе. В пригороде наблюдаются заморозки до -2 градусов, дождь и мокрый снег.

Ранее синоптик Колесов рассказал, всегда ли май в Петербурге начинался с холода.

Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком