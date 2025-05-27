  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
80
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новосибирске пошел снегопад

0 0

Температура воздуха опустилась до трех градусов тепла.

В Новосибирске с утра 27 мая пошел снегопад. Об этом сообщает "РИА Новости".

Температура воздуха опустилась до трех градусов тепла. В социальных сетях люди выкладывают видео со снежными осадками, которые накрыли город. По данным синоптиком, этот день будет самым холодным на неделе. В пригороде наблюдаются заморозки до -2 градусов, дождь и мокрый снег.

Ранее синоптик Колесов рассказал, всегда ли май в Петербурге начинался с холода.

Видео: Telegram / Новосибирск с огоньком

Теги: новосибирск, погода, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии