Синоптик Колесов рассказал, всегда ли май в Петербурге начинался с холода

В течение 3 лет температура воздуха была еще ниже, чем в 2025 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, всегда ли май в Петербурге начинается с холода. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалист для анализа составил метеограмму за последние 10 лет, в ней – значения погодных параметров первой декады месяца. В течение 3 лет температура воздуха была еще ниже, чем в 2025 году. К примеру, в прошлом году средняя температура +6 градусов, в этом же +6,3 градусов.

В 2017, 2021 и 2024 годах снег отмечался в течение трех дней первой декады. Так что не все так плохо в этом году, хотя, конечно, холодно. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 14 мая днем ожидается до +14 градусов.

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге