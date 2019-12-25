В Ленобласти 14 мая днём ожидается до +14 градусов

Днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

В середине рабочей недели в Ленинградской области по прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью 14 мая местами пройдёт небольшой дождь, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -1 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. В середине недели два атмосферных фронта объединятся, пройдут небольшие дождики. Столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Фото: unsplash (Ashley Levinson)