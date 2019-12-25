В Петербурге в середине недели ожидаются дожди

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Сегодня, 12 мая, будет солнечно, температура воздуха составит +12…+14 градусов. Еще большему теплу не дает установиться северный ветер, он сохранится над регионом.
Но потепление медленно приходит к нам, уже завтра днем температура воздуха должна достичь в городе +15 гр., это даже при увеличении облачности.
Александр Колесов, синоптик
В середине недели два атмосферных фронта объединятся, пройдут небольшие дождики. Столбики термометров покажут +12…+14 градусов.
Да и вообще надо отметить, что на всю неделю одинаковая погода с минимумом осадков и фоном температуры в +12…+16 гр. Вот только северный, северо-восточный ветер.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.TV
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