В Петербурге в середине недели ожидаются дожди

Столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Сегодня, 12 мая, будет солнечно, температура воздуха составит +12…+14 градусов. Еще большему теплу не дает установиться северный ветер, он сохранится над регионом.

Но потепление медленно приходит к нам, уже завтра днем температура воздуха должна достичь в городе +15 гр., это даже при увеличении облачности. Александр Колесов, синоптик

В середине недели два атмосферных фронта объединятся, пройдут небольшие дождики. Столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Да и вообще надо отметить, что на всю неделю одинаковая погода с минимумом осадков и фоном температуры в +12…+16 гр. Вот только северный, северо-восточный ветер. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV