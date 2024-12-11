Конюхов первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику

Путешественник добирается до берегов Австралии на лодке "Акрос".

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь акваторию Южной Атлантики на весельной лодке. За 68 суток мужчина добрался от территории Южной Америки до Индийского океана. Сейчас он продолжает свой 200-дневный переход до берегов Австралии. Известно, что в ночь на 11 февраля лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы через мыс Игольный в ЮАР и вышла в Индийский океан. Соответствующие данные приведены представители экспедиционного штаба в Telegram-канале. До мыла Люин ему осталось всего 4,2 тысячи морских миль.

Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. сообщение экспедиции

Напомним, что Федор Конюхов в 2002 году уже пересекал Атлантический океан. Он продвигался с востока на запад от Канарских островов до острова Барбадос на весельной лодке "Уралаз". Путешествие заняло у него 46 дней. Кроме того наш соотечественник пересек Тихий океан с востока на запад от Чили до Австралии на лодке "Тургояк" в 2014 году за 160 дней. В 2019 году мужчина снова пересек Тихий океан на лодке "Акрос" с запада на восток от Новой Зеландии до мыса Горн за 154 дня. В общей сложности Конюхов провел на веслах в мировом океане 428 дней на трех разных лодках.

Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье.

Фото: Telegram /Фёдор Конюхов

Видео: Telegram / РИА Новости