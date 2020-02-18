Противоскользящий материал использовали для покрытия лестниц на станции Сортировочная

Ранее данный инновационный материал уже был применён на лестнице платформы Осельки.

Противоскользящее покрытие нового типа было использовано для обработки лестниц на обеих посадочных платформах станции Сортировочная имени В.Н. Морозова в Петербурге.

Эффективность антискользящего материала обеспечивается за счёт применения долговечного композитного бетона, а отсутствие швов между ступенями продлевает срок их эксплуатации.

Ранее данный инновационный материал уже был применён на лестнице платформы Осельки, которая расположена на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году вагонами-автомобилевозами было перевезено почти 5 тысяч авто по Северо-Западу.

Видео: Telegram / СПб-Главный