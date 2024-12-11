  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2024 году вагонами-автомобилевозами было перевезено почти 5 тысяч авто по Северо-Западу
Сегодня, 10:57
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году вагонами-автомобилевозами было перевезено почти 5 тысяч авто по Северо-Западу

0 0

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить 3-4 машины или 14 мотоциклов.

Специальными вагонами-автомобилевозами Северо-Западного филиала АО "ФПК" в 2024 году было перевезено более 4,9 тысяч автомобилей. Это на 10% больше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба ОЖД.

С 2012 года вагонами-автомобилевозами по всей стране было перевезено около 53 тысяч транспортных средств.

Из Санкт-Петербурга можно доставить автомобиль:

– В Москву;
– В Адлер;
– В Воркуту.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить 3-4 машины или 14 мотоциклов (в зависимости от их габарита). Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации. 

Фото: Telegram/ Спб-Главный

Теги: вагон, перевоз автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии