В 2024 году вагонами-автомобилевозами было перевезено почти 5 тысяч авто по Северо-Западу

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить 3-4 машины или 14 мотоциклов.

Специальными вагонами-автомобилевозами Северо-Западного филиала АО "ФПК" в 2024 году было перевезено более 4,9 тысяч автомобилей. Это на 10% больше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба ОЖД.

С 2012 года вагонами-автомобилевозами по всей стране было перевезено около 53 тысяч транспортных средств.

Из Санкт-Петербурга можно доставить автомобиль:

– В Москву;

– В Адлер;

– В Воркуту.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить 3-4 машины или 14 мотоциклов (в зависимости от их габарита). Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации.

Фото: Telegram/ Спб-Главный