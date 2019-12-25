Вагон-гостиницу протестируют на маршруте Санкт-Петербург – Москва

Стоимость билета будет составлять примерно от 300 тысяч рублей.

В апреле в составе поезда №53/54 "Гранд Экспресс", курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой, будет включен вагон-салон. Он отправится из Москвы по пятницам, а из Петербурга – по воскресеньям.

Как сообщили в компании-операторе, данный тип вагона обычно используется для заказных перевозок. Однако в течение месяца планируется проверить его востребованность на регулярных рейсах. Стоимость билета будет составлять примерно от 300 тысяч рублей.

Вагон включает несколько зон: комнату с двухспальной кроватью и индивидуальной душевой, купе класса люкс, стандартное купе на четыре места, а также просторную общую зону с диваном, столом и стульями. В пути пассажиры смогут как отдохнуть, так и организовать рабочие встречи или онлайн-конференции.

По завершении тестового периода будет принято решение о дальнейшем использовании вагонов такого типа в регулярном расписании.

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Фото: ВКонтакте/ Поезд Гранд Экспресс | Отель на колесах