В Петербурге вынесли приговор за теракт на территории вагонного депо

Суд отправил 18-летнего петербуржца в колонию за поджог в депо.

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным 18-летнего местного жителя по делу о террористическом акте на территории вагонного депо и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Приговор вынес Первый Западный окружной военный суд. Молодой человек осужден по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Преступление было совершено в мае 2025 года. По данным следствия, осужденный действовал против интересов Российской Федерации и проводимой специальной военной операции. Установлено, что указания на совершение преступления он получил через мессенджер от неустановленного лица. Объектом атаки стало эксплуатационное вагонное депо Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский.

Фигурант подготовил необходимые компоненты и совершил поджог коммутационного щита, а также сварочного многопостового выпрямителя типа ВДМ.

Фото: Piter.TV