Петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взяток от мигрантов

В Петербурге оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России выявлен факт противоправных действий сотрудников. Подробности сообщили в региональном МВД.
Оперативниками собственной безопасности выявлен факт противоправных действий нескольких сотрудников Управления полиции на метрополитене города Санкт-Петербурга.
Предварительно установлено, что полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года получили незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений.
Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.
Ранее в Петербурге провели рейд в поисках "резиновых" хостелов с мигрантами.
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