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Петербургских полицейских задержали по подозрению в получении взяток от мигрантов

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Они получали деньги за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений.

В Петербурге оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России выявлен факт противоправных действий сотрудников. Подробности сообщили в региональном МВД. 

Оперативниками собственной безопасности выявлен факт противоправных действий нескольких сотрудников Управления полиции на метрополитене города Санкт-Петербурга.

Предварительно установлено, что полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года получили незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений.

Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Петербурге провели рейд в поисках "резиновых" хостелов с мигрантами.

Видео: МВД по СПб и ЛО

Теги: мвд, мигранты, миграция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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