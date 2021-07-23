В Приморском поселении провели противопожарный профилактический рейд

В рейде приняли участие сотрудники МЧС и представители местной администрации.

Запрет на посещение лесов и разведение огня проконтролировали спасатели. Профилактический рейд был проведен на территории Приморского городского поселения. В нем приняли участие сотрудники МЧС и представители местной администрации. Были осмотрены населенные пункты и прилегающие к лесу садоводства, а также прибрежные зоны. С нарушителями проведены разъяснительные беседы, выданы памятки с информацией о действиях в случаях возникновения пожара, а также о запрете сжигания травы и мусора.

На сегодняшний день на территории Ленобласти действует особый противопожарный режим, в рамках действия которого запрещено разведение костров, использование открытого огня и установок для приготовления пищи. Были выявлены на прибрежных территориях отдыхающие, которые использовали источник открытого огня. Ксения Крузе, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

Штрафные санкции за нарушения для граждан составляют от 2 до 4 тысяч рублей.

Также в Выборгском районе продолжается борьба с борщевиком Сосновского.

Видео: МГ "Наш город"