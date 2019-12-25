В Выборгском районе продолжается борьба с борщевиком Сосновского

Площадь, на которой этим летом проходят работы составляет более 200 га.

В конце прошлой недели в режиме ВКС состоялось совещание комитета АПК правительства Ленобласти с представителями администраций муниципальных образований региона по вопросу борьбы с борщевиком Сосновского. В рамках заседания были заслушаны отчеты о проделанной в районах работе в этом направлении. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2021 году в Выборгском районе на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с сорняком предоставлены субсидии в сумме 3 460 тыс. руб. из областного и местного бюджетов восьми поселениям: Первомайскому, Приморскому, Рощинскому, Полянскому, Гончаровскому, Красносельскому, Советскому и Светогорскому. Площадь, на которой этим летом проходят работы составляет более 200 га.

Первая обработка, которая должна была состояться в конце мае, была задержана в связи с неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время она практически завершена на всей планируемой площади. Повторная обработка территорий запланирована на август. Михаил Голоус, начальник сектора сельхопроизводства районной администрации

Также в Выборгском районе проверили соблюдение правил противопожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО