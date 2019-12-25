Эндокринолог назвала противопоказания для употребления в пищу картошки

Картофель богат минералами, витаминами, пищевыми волокнами и антиоксидантами.

Картофель считается в России уже традиционным блюдом. При этом многие не задумываются, что есть ряд болезней, при наличии которых есть его не стоит.Кому же стоит воздержаться от потребления большого количества картошки? Об этом "Аргументам и фактам" рассказала заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра", врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

Медик рассказала, что картофель богат минералами, витаминами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Этот продукт содержит в себе натрий, калий, витамин В6 и даже С. Но есть картошку не советуют людям с сахарным диабетом, гастритом, ожирением. Совсем от данного продукта можно не отказываться, но его употребление в суточном рационе должно составлять до 10%.

Полезнее всего картофель варить или готовить на пару. При приготовлении во фритюре картофель получает много жиров и токсичных веществ. Не стоит употреблять в пищу зеленый картофель, так как он скопил в себе токсичное вещество соланин. Оптимальное употребление картофеля – 200-300 граммов два раза в неделю.

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