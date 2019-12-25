Более 40% опрошенных петербуржцев против штрафов и увольнений за флирт на работе

Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением.

На днях православные парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести строгие наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих такие вольности. Как выяснил в ходе опроса сервис SuperJob, общество такую инициативу не одобрило.

Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались 18% петербуржцев. Против оказались 44% опрошенных жителей Северной столицы, еще 38% затруднились дать однозначную оценку. Люди, давали следующие комментарии относительно данной инициативы: "Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет"; "Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается".

Среди молодежи до 35 лет против выступают 32% опрошенных, среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 49%.

Ранее учительница из Ленобласти получила 9 лет колонии за флирт со школьником.

Фото: unsplash (Gabriel Porras)