Водитель квадроцикла в Луге сбил полицейского при попытке скрыться

Правоохранители Лужского района Ленобласти задержали местного жителя, который наехал на полицейского при попытке скрыться. Об этом сообщили в МВД России.

Вечером 21 декабря на улице Победы в Луге сотрудники Госавтоинспекции в составе лейтенанта Дмитрия Сидоренкова и младшего лейтенанта Александра Васильева заметили квадроцикл Yamaha Grizzly без государственных знаков. Увидев полицейских, водитель занервничал и нажал на газ. Сначала мужчина врезался в служебный автомобиль, а потом сбил инспектора.

Благодаря профессиональным действиям уйти далеко беглецу не удалось: им оказался 35-летний уроженец Луги. Его задержали и доставили в отдел. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Руководство МВД приняло решение о поощрении указанных сотрудников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти