В Выборгском районе Ленобласти анонсировали периодическое протапливание

Периодическое протапливание начнется в зданиях социальных объектов.

Руководство администрации МО "Выборгский район" ЛО подписано 8-го сентября 2021-го года постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 года. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

В документе говорится о том, что организовать периодическое протапливание необходимо в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской области. Прежде всего тепло придет в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.

При периодическом протапливании допускаются перерывы в теплоснабжении. К регулярному отоплению всех зданий перейдут только тогда, когда среднесуточная температура установится на уровне +8 градусов на протяжении пяти дней или при резком понижении температуры наружного воздуха.

Отмечается, что в 2021-м году отопление включили 1-го октября.

Ранее теплоснабжающим организациям Выборгского района поручили подготовиться к досрочному включению отопления.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО