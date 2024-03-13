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Петербургские сады и парки могут начать закрывать на просушку
Сегодня, 11:59
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Петербургские сады и парки могут начать закрывать на просушку

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Просушка необходима для того, чтобы газоны и дорожки восстановились после снега.

В Петербурге могут начать закрывать на просушку парки и сады. Точная дата пока не названа, передает 24 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Например, станут временно недоступными для прогулок Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой и сад Даниила Гранина. Просушка необходима для того, чтобы газоны и дорожки восстановились после снега. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ищут волонтеров для благоустройства парков, бульваров и площадок. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: просушка, сады и парки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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