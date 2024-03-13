Петербургские сады и парки могут начать закрывать на просушку

В Петербурге могут начать закрывать на просушку парки и сады. Точная дата пока не названа, передает 24 марта телеканал "Санкт-Петербург".
Например, станут временно недоступными для прогулок Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой и сад Даниила Гранина. Просушка необходима для того, чтобы газоны и дорожки восстановились после снега.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ищут волонтеров для благоустройства парков, бульваров и площадок.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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