Пространство с парковой зоной появится на проспекте Добролюбова

В настоящее время осуществляется актуализация проектной и сметной документации.

На проспекте Добролюбова, 7 в Петроградском районе продолжается реализация проекта по возведению комплекса зданий. В частности, это касается строительства здания Верховного суда РФ, Судебного департамента при нем, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Кроме того, на данной территории будет возведен инженерно-технический блок для обеспечения работы объектов и подземный паркинг. Эту информацию подтвердили в Администрации президента России в беседе с "Петербургским дневником".

В настоящее время осуществляется актуализация проектной и сметной документации. Результаты этой работы позволят определить окончательный состав строений и сроки их ввода в эксплуатацию. На площадке планируется создать тихую и безопасную зону с парком.

Представители Госстройнадзора рассказали, что разрешение на строительство комплекса зданий было продлено до 2028 года.

Ранее мы сообщили о том, что павильон "Три грации" в Павловске отреставрируют.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"