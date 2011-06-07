Павильон "Три грации" в Павловске отреставрируют

Скульптура была выполнена из цельного куска каррарского мрамора итальянским скульптором Паоло Трискорни и стала подарком императора Александра I своей матери императрице Марии Фёдоровне.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Павильон "Три грации" и терраса" в Павловске.

Павильон был построен в 1800 году на террасе "Собственного садика" — сада императрицы Марии Фёдоровны и стал любимым местом для работы и отдыха Павла I. Он расположен на южной оси дворца и открывает живописный вид на Мариентальский пруд.

Павильон получил свое название благодаря скульптуре "Три грации", которая находится в его центре. Скульптура была выполнена из цельного куска каррарского мрамора итальянским скульптором Паоло Трискорни и стала подарком императора Александра I своей матери императрице Марии Фёдоровне. В античной мифологии три грации являются покровительницами всего прекрасного и возвышенного.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловском парке отреставрируют ворота и ограду.

Фото: ГАТИ