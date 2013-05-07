  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пространство для психологической разгрузки появилось в лицее Калининского района
Сегодня, 20:32
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пространство для психологической разгрузки появилось в лицее Калининского района

0 0

Бюджет на создание составил порядка 3 млн рублей.

В лицее №179 Калининского района Петербурга появилось пространство для психологической разгрузки учащихся и преподавателей "Что со мной происходит?". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 декабря.

Инициативу реализовали школьники в рамках проекта "Твой бюджет в школах – 2022".

В школе важно не только давать знания и навыки, но и уделять время воспитанию ребенка, формированию личности. Детей нужно учить решать проблемы, находить выход из сложных ситуаций, касающихся в том числе и взаимоотношений с одноклассниками, родителями.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Для пространства закупили ноутбуки, станции "Яндекса", интерактивные столы, умное зеркало, профориентационную систему и методики диагностики, развития и коррекции. Важно, что консультацию специалиста дети могут получить анонимно.

Проект занял 27 место в городском рейтинге из 30. Бюджет на создание составил порядка 3 млн рублей.

Ранее кабинет для психологической разгрузки, вовлечения в школьную среду детей-инофонов из семей мигрантов и детей с ограниченными возможностями "Баланс" заработал в школе №16 на Васильевском острове.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: александр беглов, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии