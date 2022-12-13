Простые способы покрасить яйца на Пасху

В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля.

Крашенные яйца – один из самых главных и древних символов Пасхи. Раньше их красили только в красный цвет, а сейчас украшение пасхальных яиц – это отдельный вид искусства. Как добиться необычных цветов при помощи натуральных красителей, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Красивый желтый цвет даст куркума. На стакан воды потребуются три столовые ложки специи. Чтобы цвет был ярким, нужно добавить столовую ложку уксуса.

Еще один природный краситель – краснокочанная капуста. Ее нужно разрезать на мелкие кусочки и варить 15 минут. Отвар становится насыщенного сине-фиолетового цвета. В него также нужно добавить ложку уксуса для насыщенного окрашивания яиц.

Также можно натереть или мелко порубить в блендере свёклу. Затем приготовить отвар и положить туда яйца.

Необычный природный краситель – чай каркаде. Он дает космический сиреневый цвет. После полного высыхания поверхность станет матовой.

При окраске яиц натуральными красителями требуется больше времени, яйца должны лежать в растворе минимум 30 минут.

Ранее повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича.

Фото: unsplash.com (Σελήνη)