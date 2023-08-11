Просрочка по ипотеке в Петербурге увеличилась до 7,6 млрд рублей

Параллельно наблюдается уменьшение популярности ипотеки среди жителей Северной столицы.

Петербург столкнулся с резким ростом объемов просрочки по ипотечным займам. Данные Центрального банка показывают, что с начала августа 2024 года и до аналогичного периода 2025 года общий объем долгов увеличился практически на 87% — с 4,1 до 7,6 миллиардов рублей. Эту тревожную статистику озвучил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Он указал, что динамика ухудшения качества кредитного портфеля продолжает ускоряться: если годовой прирост на начало июня составлял 70%, то уже спустя месяц показатель вырос до 76%. Совокупный долг горожан по ипотеке составляет внушительную сумму — 1,2 триллиона рублей, увеличившуюся за минувший год на целых 27 миллиардов рублей.

Параллельно наблюдается уменьшение популярности ипотеки среди жителей Северной столицы: в июле текущего года в городе заключили 3,1 тысячи кредитных соглашений, что существенно меньше показателей предыдущего года — разница составила 700 контрактов или около 20%.

Вместе с тем средняя сумма выданных займов возросла, поднявшись с 16,9 до 18,2 миллиарда рублей.

Депутат настаивает на срочных мерах социальной защиты граждан, попавших в затруднительное финансовое положение, и предложил ввести мораторий на применение штрафных санкций банками к заемщикам. Такой законопроект, предусматривающий запрет на взимание пеней и штрафов по кредитным обязательствам, размер которых не превышает 500 тысяч рублей, а также по ипотечным договорам до 12 миллионов рублей, планируется рассмотреть Государственной думой с 1 января 2026 года.

Предложенные нами законодательные поправки позволят гражданам избежать накопления непосильных задолженностей и дадут возможность спокойно восстановить финансовую стабильность, объяснил позицию парламентарий.

Фото: Piter.TV