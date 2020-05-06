На Митрофаньевском шоссе построят новый ЖК вместо складского здания

Земельный участок под складским объектом на Митрофаньевском шоссе, дом 2, корпус 7, находится в собственности ООО "Аргумент", принадлежащего АО "Дикси Юг".

Компания RBI планирует возвести новый жилой комплекс на участке, где раньше располагался склад на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает "РБК Петербург".

Проект подразумевает разборку имеющегося складского помещения. Земельный участок под складским объектом на Митрофаньевском шоссе, дом 2, корпус 7, находится в собственности ООО "Аргумент", принадлежащего АО "Дикси Юг". Кроме того, предприятию принадлежит четырехэтажное строение площадью 19 тыс. квадратных метров.

Новый жилой комплекс, разработанный архитектурной мастерской "А. Лен", будет включать отдельно стоящие башни высотой двенадцать этажей, соединенные парковочным пространством, а также трехсекционный корпус.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)