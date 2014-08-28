Историческую казарму XIX века в Кронштадте выставили на торги

Историческое строение оценивается в сумму 548,73 млн рублей, а само мероприятие аукциона состоится 17 октября текущего года.

Здание Второй западной оборонительной казармы в Кронштадте, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, предложено к продаже на открытых торгах, сообщило агентство недвижимости "Дом.РФ".

Историческое строение оценивается в сумму 548,73 млн рублей, а само мероприятие аукциона состоится 17 октября текущего года. Комплекс обладает внушительной площадью — 24,9 тыс. квадратных метров, располагаясь на земельном участке размером около четырех гектаров. Расположено здание по адресу: Кронштадт, ул. Зосимова, дом 3.

Покупателю предстоит организовать масштабную реставрацию здания, учитывая строгие требования к сохранению объектов культурного наследия. После завершения реконструкции помещение можно преобразовать в многофункциональное пространство, учебное заведение либо творческое арт-пространство.

Постройка оригинальной версии казармы относится к 1826–1828 годам, когда возводилось одноэтажное сооружение. Позднее в структуре появились знаменитые Кронштадтские ворота, украшенные гранитом для придания массивности внешнему виду. После войны здание служило базой для 42-й мореходной школы военно-морских сил СССР, а в начале 1980-х годов к нему был достроен дополнительный третий этаж. В последние десятилетия комплексы использовались главным образом как склады и производственные цеха.

