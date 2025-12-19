Просроченная задолженность по ипотеке выросла почти до 10 млрд рублей

Несмотря на это, декабрь 2025 года стал рекордным по количеству оформленных ипотечных договоров – их было заключено 8,3 тысячи на сумму 50 млрд рублей.

В 2025 году объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге увеличился в 2,2 раза, достигнув 9,9 млрд рублей. Общая задолженность по ипотеке в городе выросла на 6%, составив 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Несмотря на это, декабрь 2025 года стал рекордным по количеству оформленных ипотечных договоров – их было заключено 8,3 тысячи на сумму 50 млрд рублей. Для сравнения, в декабре 2024 года было выдано 3,2 тысячи ипотек на 16,2 млрд рублей, а в январе 2025-го – всего 1,5 тысячи на 7,2 млрд рублей.

Ситуация с ростом просрочки вызывает обеспокоенность, так как неуплата по ипотеке может привести к выселению семей из единственного жилья. Некоторые депутаты и эксперты предлагают ввести мораторий на обращение взыскания на квартиры, купленные в ипотеку, если они являются единственным жильём для заёмщика и его семьи.

