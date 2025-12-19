Апартаменты в новостройках Петербурга утратили статус более доступной альтернативы квартирам

Разрыв в цене между самыми доступными квартирами и апартаментами объясняется сокращением предложения и изменениями на рынке недвижимости.

В начале 2026 года апартаменты в новостройках Петербурга перестали быть более доступной альтернативой квартирам. Согласно данным одного из крупных агентств недвижимости, самый дешевый вариант апартаментов с запланированной сдачей в 2026 году стоил 4,63 млн рублей, что значительно выше минимальной цены квартиры, составляющей 3,8 млн рублей.

Объем предложения апартаментов продолжает сокращаться. В январе 2026 года на рынке было доступно около 1,2 тыс. апартаментов с планируемым вводом в эксплуатацию в текущем году, тогда как осенью 2025 года их количество превышало 2,1 тыс.

Разрыв в цене между самыми доступными квартирами и апартаментами объясняется сокращением предложения и изменениями на рынке недвижимости.

Апартаменты больше не являются дешёвой альтернативой квартирам. Минимальная стоимость входа на рынок апартаментов сегодня выше, чем на рынке жилья, и это уже устойчивый факт, комментирует ситуацию эксперт по недвижимости Константин Анохин.

Фото: Pxhere