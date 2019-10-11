На Ударников 15 пожарных тушили коридор в "двушке"

Сегодня, 29 ноября, в Красногвардейском районе произошел пожар. В доме № 27 на проспекте Ударников загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:45. В коридоре вспыхнула обстановка площадью два "квадрата".
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три единицы техники. В 11:21 квартиру потушили. Спасатели боролись с огнем в течение 36 минут.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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