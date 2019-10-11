На Ударников 15 пожарных тушили коридор в "двушке"

Спасатели боролись с огнем в течение 36 минут.

Сегодня, 29 ноября, в Красногвардейском районе произошел пожар. В доме № 27 на проспекте Ударников загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:45. В коридоре вспыхнула обстановка площадью два "квадрата".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три единицы техники. В 11:21 квартиру потушили. Спасатели боролись с огнем в течение 36 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте ночью полыхал ларек с шавермой.

Фото: Piter.tv