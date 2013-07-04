В съемной квартире на Просвещения обнаружена мертвая девушка с пакетом на голове

На шее погибшей обнаружены следы удушения.

В квартире на проспекте Просвещения найден труп уроженки Ростовской области. Об этом сообщили на портале "Фонтанка" 12 сентября.

Накануне, 11 сентября, в правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга и рассказала, что нашла задушенную девушку в квартире друзей, которую она проверяла по их просьбе.

Сотрудники МВД, прибыв по указанному адресу, обнаружили тело женщины с пакетом на голове. На шее погибшей они заметили следы удушения и ремень.

Стражи порядка установили, что девушке 27 лет. Она приехала в Петербург из Ростовской области. Через неделю могла бы отмечать 28-й день рождения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ночью у Торфяной дороги в канаве обнаружили труп женщины.

Фото: Piter.tv