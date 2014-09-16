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Ночью у Торфяной дороги в канаве обнаружили труп женщины
Сегодня, 10:55
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Ночью у Торфяной дороги в канаве обнаружили труп женщины

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На ее теле эксперты заметили ножевые ранения в области шеи.

В Приморском районе нашли изувеченное тело 51-летней женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Труп обнаружили в канаве вблизи Серафимовского кладбища. На теле погибшей сотрудники полиции увидели ножевые ранения. Сейчас труп отправили в морг для устанoвления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Убитой оказалась 51-летняя менеджер магазина, проживавшая в доме № 15 корпус 3 по Торфяной дороге. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге раскрыли убийство, совершенное еще в 1995 году.

Фото: Piter.tv

Теги: серафимовское кладбище, торфяная дорога, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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