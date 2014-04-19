  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на проспекте Художников нашли тело 14-летнего подростка
Сегодня, 9:12
625
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на проспекте Художников нашли тело 14-летнего подростка

0 0

Тело увезли в морг для установления причины смерти.

В Выборгском районе Петербурга в квартире нашли тело подростка. Об этом стало известно Piter.TV.

Мёртвого 14-летнего брата нашла старшая сестра в квартире на проспекте Художников. Он был синий и без дыхания, рядом была найдена записка. Медики констатировали смерть ребёнка.

Тело увезли в морг для установления причины смерти. Семья у ребенка полная, благополучная. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее под Тосно ребенок выпал со второго этажа дома на асфальт.

Фото: Piter.TV

Теги: подросток, проспект художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии