В квартире на проспекте Художников нашли тело 14-летнего подростка

В Выборгском районе Петербурга в квартире нашли тело подростка. Об этом стало известно Piter.TV.
Мёртвого 14-летнего брата нашла старшая сестра в квартире на проспекте Художников. Он был синий и без дыхания, рядом была найдена записка. Медики констатировали смерть ребёнка.
Тело увезли в морг для установления причины смерти. Семья у ребенка полная, благополучная. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Ранее под Тосно ребенок выпал со второго этажа дома на асфальт.
Фото: Piter.TV
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