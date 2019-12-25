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Под Тосно ребенок вывалился со второго этажа дома на асфальт
Сегодня, 11:40
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Под Тосно ребенок вывалился со второго этажа дома на асфальт

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Несчастье произошло с малышкой, когда родители вышли из комнаты.

В Тосненском районе девочка выпала из окна с высоты второго этажа. Несчастье произошло  в деревне Федоровское. 

По информации "Невских Новостей", пострадавшую доставили в детскую больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом подвздошной кости.

Родители 4-летней малышки признались, что в момент, когда они вышли из комнаты, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал на асфальт. Информация о состоянии пациентки больницы уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе две девочки стали жертвами педофила.

Фото: Piter.tv

Теги: второй этаж, выпала из окна, скорая помощь, тосно, федоровское
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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