Под Тосно ребенок вывалился со второго этажа дома на асфальт

Несчастье произошло с малышкой, когда родители вышли из комнаты.

В Тосненском районе девочка выпала из окна с высоты второго этажа. Несчастье произошло в деревне Федоровское.

По информации "Невских Новостей", пострадавшую доставили в детскую больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом подвздошной кости.

Родители 4-летней малышки признались, что в момент, когда они вышли из комнаты, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал на асфальт. Информация о состоянии пациентки больницы уточняется.

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Фото: Piter.tv