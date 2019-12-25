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В Лужском районе две девочки стали жертвами педофила
Сегодня, 10:35
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В Лужском районе две девочки стали жертвами педофила

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Стражи порядка "по горячим следам" задержали подозреваемого.

В Лужском районе Ленобласти извращенец напал на двух школьниц. Инцидент произошел в деревне Долговка. 

По информации 78.ru, строитель, который работал на территории частного дома, пригласил в гости двух девочек 10-ти и 14-ти лет. Когда подруги пришли в дом злоумышленника, мужчина напал на детей, надругался над ними, а потом отпустил. 

Стражи порядка "по горячим следам" задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело. 

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Известно, что он был ранее судим. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: по Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток.

Фото: Pexels

Теги: дети, извращенец, напал на девочек в долговке, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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