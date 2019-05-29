В Соборной мечети простились с Ильдаром Гилязовым

Почтить память скончавшегося пришли родственники, друзья, губернатор Ленобласти, председатель областного ЗакСа и мусульманская община города.

В Петербургской мечети провели церемонию прощания с главой Выборга Ильдаром Гилязовым. Об этом сообщили в духовном управлении мусульман города и Северо-Запада России. Чиновник не дожил двух дней до 57 лет. Глава Выборгского района Ленобласти скончался 12 июня. Он тяжело болел коронавирусом.

К мечети пришла мусульманская община, родственники и друзья упокоенного. На церемонии появились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель регионального ЗакСа Сергей Бебенин и другие.

Работать в Выборгском районе Ильдар Фагимович начал с 2004-го года. Тогда его назначили заместителем главы окружной администрации поселка Ленинское. С 2004 по 2006 возглавлял Первомайскую администрацию. Был депутатом Законодательного собрания IV, V, VI созывов. С 24 ноября 2020-го года возглавил администрацию МО "Выборгский район" Ленобласти.

Piter.tv выражает соболезнование родственикам Ильдара Фагимовича Гилязова. Светлая память и уважение упокоенному.

Фото: ВКонтакте / Духовное управление мусульман СПб и СЗ