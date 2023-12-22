Ураза-Байрам в Петербурге отметили более 250 тыс. мусульман

По предварительным данным, у Соборной мечети собрались порядка 150 тыс. человек.

Сегодня, 10 апреля, мусульмане отмечали Ураза-Байрам. В Петербурге его отпраздновали более 250 тыс. верующих, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман.

По предварительным данным, у Соборной мечети собрались порядка 150 тыс. человек. Мечеть традиционно не вместила всех желающих. Для верующих перекрыли улицы, внесли корректировки в работу городского общественного транспорта. В частности, станция метрополитена "Горьковская" закрывалась с увеличением пассажиропотока.

Кроме того, отмечается, что к Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева, расположенной в Приморском районе, совершить намаз пришли около 130 тыс. человек, а в молельный дом на "Сенной площади" – порядка 30 тыс. правоверных мусульман. Молельный дом в Красном Селе посетили до 5 тыс. мусульман, а молельный дом на улице Беринга – более 2 тыс. человек.

Везде праздничные намазы прошли достойно, организованно, в атмосфере истинного праздника, братства и единения. Пресс-служба Духовного управления мусульман

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман