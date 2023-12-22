В трех районах Петербурга 10 апреля ограничат движение из-за Ураза-Байрама

Кроме того, введут запрет на парковку с 00:00 до 09:00.

В связи с проведения мусульманского праздника Ураза-Байрам в трех районах Петербурга 10 апреля ограничат движение. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В частности, в Приморском районе не получится проехать с 05:00 до 08:00 на участке Репищевой улицы от Парашютной улицы до Вербной улицы. В Адмиралтейском и Петроградском районах перекроют дорогу на Московском проспекте от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, в Конном и Крестьянском переулках от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, на Кронверкском от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта. Эти ограничения будут действовать с 04:00 до 19:00.

Кроме того, введут запрет на парковку с 00:00 до 09:00 на Московском от набережной Фонтанки до Садовой, Кронверкском от Куйбышева до Конного, в Конном от Малой Посадской до Кронверкского.

Ранее мы рассказывали о том, что с 9 апреля ограничат проезд по Камышовой улице.

Фото: Piter.TV