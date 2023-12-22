С 9 апреля ограничат проезд по Камышовой улице

Здесь до 22 апреля будут проходить работы по реконструкции инженерных сетей.

В Приморском районе закрывается движение транспорта по Камышовой улице. Проезд ограничат по участку дороги у Планерной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 9 по 22 апреля. На этом участке будут проходить работы по реконструкции инженерных сетей.

Объезд: Камышовая улица, Яхтенная улица, Богатырский проспект, Планерная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ