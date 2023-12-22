С 9 апреля ограничат проезд по Камышовой улице

В Приморском районе закрывается движение транспорта по Камышовой улице. Проезд ограничат по участку дороги у Планерной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения введут с 9 по 22 апреля. На этом участке будут проходить работы по реконструкции инженерных сетей.
Объезд: Камышовая улица, Яхтенная улица, Богатырский проспект, Планерная улица.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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