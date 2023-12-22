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В Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице
Сегодня, 12:48
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В Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице

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Ограничения введут с 10 по 30 апреля.

В Выборгском районе закроют проезд по Малой Объездной улице. Речь идет об участке от улицы Орбели до Институтского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 10 по 30 апреля. В это время специалисты будут проводить работы по прокладке инженерных сетей. 

Объезд: Институтский проспект, 2-й Муринский проспект, улица Орбели, Светлановский проспект, проспект Тореза.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что движение по КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе закроют.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, объездная улица, проезд от улицы орбели до институтского проспекта, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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