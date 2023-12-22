В Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице

Ограничения введут с 10 по 30 апреля.

В Выборгском районе закроют проезд по Малой Объездной улице. Речь идет об участке от улицы Орбели до Институтского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут с 10 по 30 апреля. В это время специалисты будут проводить работы по прокладке инженерных сетей.

Объезд: Институтский проспект, 2-й Муринский проспект, улица Орбели, Светлановский проспект, проспект Тореза. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что движение по КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе закроют.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ