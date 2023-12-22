В Выборгском районе закрывается движение транспорта по Малой Объездной улице

В Выборгском районе закроют проезд по Малой Объездной улице. Речь идет об участке от улицы Орбели до Институтского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения введут с 10 по 30 апреля. В это время специалисты будут проводить работы по прокладке инженерных сетей.
Объезд: Институтский проспект, 2-й Муринский проспект, улица Орбели, Светлановский проспект, проспект Тореза.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что движение по КАД от съезда на проспект Муромцева до развязки с Приморским шоссе закроют.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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