Вход на станцию метро "Горьковская" ограничен в связи с празднованием Ураза-байрама

Мусульмане 10 апреля 2024 года отмечают праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан.

Вход в вестибюль станции "Горьковская" (синяя ветка) в Петербурге с 7:23 утра в среду, 10 апреля, ограничен в связи с увеличением пассажиропотока во время празднования Ураза-Байрама, сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен.

Накануне мы сообщали, что в связи с празднованием Ураза-Байрама ограничат движение транспорта в Петроградском, Адмиралтейском и Приморском районах.

Мусульмане 10 апреля 2024 года отмечают праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан. В России и у тюркоязычных народов Средней Азии он называется Ураза-Байрам, в арабских странах - Ид аль-Фитр. Начало праздничной молитвы состоится в 06:30 МСК. Как отмечается на сайте Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, из-за ремонтных работ и ограниченности места вокруг квартальной мечети им. Жафяр-Хазрата Пончаева в Приморском районе верующих просят направиться на праздничный намаз в Соборную мечеть.

Фото: Piter.TV (архив)