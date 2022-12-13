В Петербурге мужчина сломал ворота Соборной мечети

Иностранца задержали и доставили в полицию.

В Петроградском районе Петербурга задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, который сломал ворота при попытке проникнуть в Соборную мечеть на Кронверкском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по городу и области.

Происшествие случилось в понедельник, 6 марта, примерно в 18:00. Когда мечеть уже была закрыта для посетителей, один из работников увидел на камерах видеонаблюдения попытку неизвестного мужчины перелезть через закрытые ворота, и незамедлительно нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали иностранца.

Как было установлено, задержанный повредил электрический механизм для открытия ворот. Общая сумма ущерба составила 90 тыс. рублей. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти