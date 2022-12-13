У курьера украли пакеты с заказами на Пятилеток

Преступник распылил в лицо работнику доставки газовый баллончик.

В ночь на вторник, 7 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в подвальном помещении офиса одной из служб доставки продуктов к курьеру, находившемуся у машины, подбежал неизвестный, распылил газовый баллончик в лицо, выхватил пакеты с заказами и убежал. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, кража произошла примерно в 00:10. Преступник выхватил у 38-летнего курьера 2 пакета с продуктами. Судя по приметам, на вид вору 20-22 года, рост 180 см, был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные шапку и маску, перчатки, за спиной нёс рюкзак.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали вора, который украл из храма на Крестовском острове евангелие и крест.

Фото: Piter.TV