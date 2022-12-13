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В Петербурге задержали вора, который украл из храма на Крестовском острове евангелие и крест
Сегодня, 13:05
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В Петербурге задержали вора, который украл из храма на Крестовском острове евангелие и крест

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Мужчина сдал похищенное в ломбард и получил 500 тыс. рублей.

Правоохранители задержали вора, который обнес храм в Петроградском районе. Мужчина украл из церкви евангелие и киотный крест. Ущерб составил около 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в пятницу, 3 марта, на  Константиновском проспекте. В полицию обратился чтец храма. Оперативники завели уголовное дело и накануне задержали подозреваемого. Им оказался судимый неработающий 39-летний житель Ленобласти, который временно проживал в отеле на  проспекте Энгельса. 

Выяснилось, что вор сдал похищенное в ломбард и получил за реализацию драгоценностей 500 тыс. рублей. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Стражи порядка устанавливают причастность мужчины к совершению иных преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вор вынес евангелие из храма и перекрестился – видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Теги: вор, задержание, крестовский остров, обокрал храм, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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