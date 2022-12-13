В Петербурге задержали вора, который украл из храма на Крестовском острове евангелие и крест

Мужчина сдал похищенное в ломбард и получил 500 тыс. рублей.

Правоохранители задержали вора, который обнес храм в Петроградском районе. Мужчина украл из церкви евангелие и киотный крест. Ущерб составил около 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 3 марта, на Константиновском проспекте. В полицию обратился чтец храма. Оперативники завели уголовное дело и накануне задержали подозреваемого. Им оказался судимый неработающий 39-летний житель Ленобласти, который временно проживал в отеле на проспекте Энгельса.

Выяснилось, что вор сдал похищенное в ломбард и получил за реализацию драгоценностей 500 тыс. рублей. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Стражи порядка устанавливают причастность мужчины к совершению иных преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вор вынес евангелие из храма и перекрестился – видео.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО