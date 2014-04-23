Курбан-Байрам в Петербурге отметили более 250 тыс. верующих

В 2024 году к Соборной мечети на праздничную молитву собрались порядка 120 тыс. человек.

Более 250 тыс. верующих 16 июня встретили Курбан-Байрам в Петербурге. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман по Северо-Западу.

В 2024 году к Соборной мечети на праздничную молитву собрались порядка 120 тыс. человек. К Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева, которая расположена в Приморском районе, совершить праздничный намаз пришли свыше 90 тыс. верующих, в молельный дом у станции метро "Сенная площадь" – около 30 тыс. правоверных мусульман, в молельный дом на улице Беринга – почти 2 тыс. человек, а в Красном Селе намаз совершили до 10 тыс. верующих.

Везде праздничные намазы прошли достойно, организованно, в атмосфере истинного праздника, братства и единения. Пресс-служба Духовного управления мусульман по Северо-Западу

В Соборной мечети богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

Ранее мы рассказывали о том, что Ураза-Байрам в Петербурге отметили более 250 тыс. мусульман.

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман по Северо-Западу