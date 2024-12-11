Прощание с актером Виктором Семёновским состоится 7 февраля в Александринском театре

Прощание состоится в 11:00.

Церемония прощания с актером Виктором Семеновским, который снимался в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей" и играл в Александринском театре Петербурга, пройдет 7 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Прощание с актёром состоится 7 февраля в 11 часов. Актера кремируют, похороны пройдут позже на Шуваловском мемориальном кладбище.

Виктор Семеновский скончался 1 февраля 2025 года на 82-м году жизни от остановки сердца. С 1969 года он служил в Александринском театре, где в последние годы был единственным исполнителем Анаксогора в спектакле "Демагог". Кроме того, Семеновский снялся в более чем 50 сериалах и фильмах, в том числе "Тайны следствия", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

Фото: официальный сайт Александринского театра