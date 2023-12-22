С актером Эрнстом Романовым простятся в Петербурге 29 февраля

Церемония прощания пройдет в Театре имени Андрея Миронова.

Церемония прощания с актером Эрнстом Романовым состоится в Петербурге 29 февраля в Театре имени Андрея Миронова. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения сегодня, 27 февраля.

Прощание с народным артистом России Эрнстом Ивановичем Романовым состоится в Театре "Русская антреприза" им. А. Миронова в четверг, 29 февраля, с 11:30 до 13:45 по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 75/35. Очень просим не приносить венки, только живые цветы. Пресс-служба Театра имени Андрея Миронова

Эрнст Романов скончался на 88-м году жизни в воскресенье, 25 февраля. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, участником проектов в Театре Ленсовета, Театре имени А. С. Пушкина и БДТ. На счету актера более 200 ролей в кино и на театральной сцене.

Фото: пресс-служба Театра имени Андрея Миронова