Прокуратура проводит проверку по факту прорыва воды в Тельмана

По предварительной версии, слив канализационных вод произошел из-за засора.

Сотрудники Тосненской городской прокуратуры проверяют масштабный излив канализационных вод в городе Тельмана, – сообщают в пресс-службе регионального отделения надзорного ведомства.

Предполагается, что прорыв воды произошел из-за засорения канализационной сети. Ранее прокуратура предъявляла иск к ГУП "Леноблводоканал" с требованием провести разработку проекта реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в городе Тельмана.

К 17-ти часам причина засора была ликвидирована специалистами "Леноблводоканала". Работники "выловили" из сети большое скопление текстильных изделий, веток и деревянного бруса. В службе ситуацию охарактеризовали как халатное отношение с сантехникой.

По результатам проверки городской прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям возникшей аварийной ситуации, при наличии оснований приняты меры реагирования. Прокуратура Ленинградской области

Ранее мы писали, что в Мурино специалисты оценили качество воздуха после жалоб местных жителей. Повышенного содержания загрязняющих веществ в атмосфере не обнаружили.

Фото: Прокуратура Ленинградской области, Леноблводоканал