Ремонтные работы идут без отключения теплоснабжения.

Утром 14 марта у станции метро "Черная речка" прорвало трубу с горячей водой. В ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что локализовали вытекание в 08:20.

Специалисты зафиксировали дефект на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу Академика Крылова, 2. У жителей не будут отключать горячую воду и отопление. В результате прорыва никто не пострадал.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Будапештской два сотрудника "Теплосети" провалились в кипяток. Следственный комитет по Петербургу начал доследственную проверку.

Фото: Piter.tv